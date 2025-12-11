O Sporting já está de regresso a Portugal e, após uma sessão em solo alemão, voltou ao trabalho na manhã desta quinta-feira em Alcochete, após a derrota frente ao Bayern Munique para a Liga dos Campeões.

A equipa orientada por Rui Borges começou de imediato a preparação para o próximo compromisso oficial, o duelo frente ao AFS, sem dar novidades acerca das lesões de Quenda, Pote e Nuno Santos.

Gonçalo Inácio não participou no jogo na Baviera apesar de ter estado na convocatória de Rui Borges, já Trincão não viajou com a comitiva verde e branca.

Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, novamente em Alcochete e à porta fechada, antes da habitual conferência de imprensa de antevisão, agendada para 12h30.

De recordar, o Sporting recebe o AVS este sábado às 20h30, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.