A FIGURA: Pedro Gonçalves

Na primeira parte ainda falhou um golo que não costuma falhar, mas depois inaugurou o marcador com um desvio na pequena-área. A abrir a segunda parte isolou Edwards, mas o inglês não conseguiu levar a melhor sobre Jhonatan. Deem-lhe a bola e ele define quase sempre bem, como naquela picadinha sobre o guarda-redes dos visitantes no 3-0. Dois jogos, três golos em 2022/23. A boa notícia para os adeptos do Sporting é que o Pote dos velhos tempos parece estar de volta. Vê-se por aí e até pela forma como por vezes parece alheado do jogo e, de repente, aparece para decidir. Não é defeito: é feitio. Mas hoje esteve muito presente e o hat-trick… bateu na brave.

O MOMENTO: golaço de Matheus. MINUTO 67

O Sporting tinha o jogo plenamente controlado, mas até dobrar a vantagem que era mínima não podia dizer-se que estava livre de uma potencial indigestão. Aos 67 minutos, Matheus recebeu na meia-esquerda, teve demasiado espaço e atirou fortíssimo para um grande golo. É para inglês ver. Mas não qualquer inglês.

OUTROS DESTAQUES

Marcus Edwards: foi a opção de Ruben Amorim para o lugar do lesionado Paulinho. Muito móvel na frente, deambulou entre o centro do ataque e o lado direito, efetuando permutas e tabelas interessantes sobretudo com Trincão e Porro. Aos 25 minutos ensaiou uma grande jogada numa diagonal da direita para o centro e aos 37m cruzou perfeito para o golo de Pedro Gonçalves. Os defesas do Rio Ave nunca encaixaram nele.

Matheus Nunes: foi por ele e por Ugarte que o Sporting alicerçou a conquista dos três pontos. Não propriamente pelo que construíram em termos ofensivos, mas porque foi o posicionamento destes dois que o Rio Ave teve tantas dificuldades e sair e foi acumulando erros forçados. Aplicou o ponto final na crença vila-condense com um golaço!

Trincão: levantou o público das bancadas quando aos 26 minutos rematou de pé esquerdo à trave do Rio Ave e pouco depois da meia-hora deixou Pote na cara de Jhonatan. Na segunda parte assistiu de forma sublime Pote para o 3-0. Ainda está em processo de adaptação, mas tem tudo para se impor como um dos grandes desequilibradores deste leão de 2022/23. Ter aquele pé esquerdo é meio-caminho andado.

Paulo Vitor: travou um grande duelo com Pedro Porro e levou muitas vezes a melhor sobre o lateral do Sporting. Esteve altamente concentrado e era quase impossível fazer melhor quando, várias vezes, esteve sozinho contra dois homens dos leões.