A FIGURA: Pedro Gonçalves

O médio leonino entrou com fulgor na nova temporada, marcando dois golos plenos de oportunidade. Oportunismo, mas com muito mérito também. O médio apoiou Viktor Gyokeres no momento do primeiro golo e executou um remate só ao nível dos melhores no segundo tento. Muito dinâmico, complementou bem o ataque ao lado de Gyokeres e Trincão.

O MOMENTO: Chapéu de Pote

Apanhou quase todos de surpresa - especialmente Jhonatan. Num momento aparentemente controlado pelo Rio Ave, o guarda-redes do Rio Ave acabou por assistir Pedro Gonçalves para aquele que já parece ser um dos concorrentes para golo do ano, em jornada inaugural. A maneira como Pote executou o remate foi de mestre, com a bola ainda a beijar a barra.

OUTROS DESTAQUES:

Viktor Gyokeres

Já toda a gente sabe como joga o avançado sueco, de forma muito vertical e direta. Com todo o espaço concedido nas costas da defesa do Rio Ave, a tarefa tornou-se ainda mais fácil para o sueco, que originou até mais chances de golo para os colegas do que propriamente para si. Acabou o jogo com algumas aparentes queixas físicas.

Geovany Quenda

O extremo pareceu mais confortável neste jogo do que no primeiro encontro da época, diante do FC Porto. Esteve mais liberto e foi essencial no momento do primeiro golo, com um grande passe em abertura. Foi novamente aposta do técnico logo no início da partida, e promete dar luta pela titularidade nesta temporada, apesar dos 17 anos de idade.

Francisco Trincão

O extremo luso foi muito importante a progredir com a bola, nas transições, tendo uma importância mais evidente no lance do terceiro golo dos leões. A maneira como transporta a bola e remata de forma espontânea acabou por ser essencial, com Gyokeres a beneficiar do ressalto sortudo.

Jhonatan

Destaque pela negativa, o guarda-redes do Rio Ave deu o ouro ao bandido no lance do segundo golo, com um passe entregue aos pés de Pedro Gonçalves, que não desperdiçou a oferenda. No lance do terceiro golo também podia ter feito melhor. Há que dizer, no entanto, que impediu um resultado ainda mais volumoso com um par de boas intervenções.