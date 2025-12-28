O Sporting encerra o ano de 2025 este domingo com a receção ao Rio Ave em jogo da 16.ª jornada da Liga, já depois da visita do Benfica a Braga e antes do FC Porto receber o AVS. O Maisfutebol vai estar no Estádio de Alvalade para lhe contar tudo sobre este jogo que tem início marcado para as 20h30 e que vai contar com arbitragem de Carlos Macedo.

Acompanhe o Sporting-Rio Ave no Ao VIVO do Maisfutebol

Os leões estão numa sequência de três vitórias consecutivas [onze jogos sem derrotas na Liga], a última delas arrancada em Guimarães (4-1), seguindo no segundo lugar da classificação da Liga, a cinco pontos do líder FC Porto e com mais três pontos do que o Benfica. A equipa de Rui Borges está num bom momento e chega a esta fase com o melhor ataque da Liga, com 42 golos marcados [dez marcados nos últimos dois jogos], e com a segunda melhor defesa, com apenas oito golos consentidos.

A principal dúvida no onze de Rui Borges será Maxi Araújo que, segundo revelou o treinador, está «meio adoentado» e, caso não seja opção, deverá ceder o lugar a Matheus Reis. A alternativa passa pelo recuo de Ricardo Mangas, abrindo espaço, neste caso, para a entrada de Alisson no ataque. Dúvidas também no lado direito onde tem jogado Fresneda mais vezes, mas a opção poderá passar por Vagiannidis, dado que o espanhol cumpre jogo de suspensão depois do quinto amarelo na Liga, visto em Guimarães.

O capitão Morten Hjulmand é uma certeza no meio-campo, em princípio, com a companhia de João Simões, embora a porta fique também aberta para a entrada de Morita.

No ataque, Fotis Ioannidis deverá voltar a jogar nas costas de Luis Suárez, face aos bons resultados que a dupla apresentou no assalto ao castelo na última ronda.

Geovany Quenda, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Zeno Debast estão fora de combate, por motivos físicos, enquanto Geny Catamo e Diomande estão ao serviço das respetivas seleções na CAN 2025.

O Rio Ave, por seu lado, chega a este jogo depois de ter ido a Barcelos impor um empate ao Gil Vicente (2-2), num jogo em que Clayton viu um cartão amarelo que o afasta do duelo deste domingo. Tamás Nikitscher, expulso nesse jogo, também é baixa.

O treinador Sotiris Silaidopoulos garantiu que ainda não tinha decidido quem iria jogar no lugar do brasileiro, mas as opções passam por Zoabi ou Dario Spikic.

Confira as equipas prováveis na galeria associada