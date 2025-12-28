Sporting-Rio Ave (equipas prováveis): Maxi é dúvida, Clayton é ausência
Rui Borges deverá voltar a juntar Ioannidis e Luis Suárez no ataque. Vagiannidis deve render Fresneda
Rui Borges deverá voltar a juntar Ioannidis e Luis Suárez no ataque. Vagiannidis deve render Fresneda
O Sporting encerra o ano de 2025 este domingo com a receção ao Rio Ave em jogo da 16.ª jornada da Liga, já depois da visita do Benfica a Braga e antes do FC Porto receber o AVS. O Maisfutebol vai estar no Estádio de Alvalade para lhe contar tudo sobre este jogo que tem início marcado para as 20h30 e que vai contar com arbitragem de Carlos Macedo.
Acompanhe o Sporting-Rio Ave no Ao VIVO do Maisfutebol
Os leões estão numa sequência de três vitórias consecutivas [onze jogos sem derrotas na Liga], a última delas arrancada em Guimarães (4-1), seguindo no segundo lugar da classificação da Liga, a cinco pontos do líder FC Porto e com mais três pontos do que o Benfica. A equipa de Rui Borges está num bom momento e chega a esta fase com o melhor ataque da Liga, com 42 golos marcados [dez marcados nos últimos dois jogos], e com a segunda melhor defesa, com apenas oito golos consentidos.
A principal dúvida no onze de Rui Borges será Maxi Araújo que, segundo revelou o treinador, está «meio adoentado» e, caso não seja opção, deverá ceder o lugar a Matheus Reis. A alternativa passa pelo recuo de Ricardo Mangas, abrindo espaço, neste caso, para a entrada de Alisson no ataque. Dúvidas também no lado direito onde tem jogado Fresneda mais vezes, mas a opção poderá passar por Vagiannidis, dado que o espanhol cumpre jogo de suspensão depois do quinto amarelo na Liga, visto em Guimarães.
O capitão Morten Hjulmand é uma certeza no meio-campo, em princípio, com a companhia de João Simões, embora a porta fique também aberta para a entrada de Morita.
No ataque, Fotis Ioannidis deverá voltar a jogar nas costas de Luis Suárez, face aos bons resultados que a dupla apresentou no assalto ao castelo na última ronda.
Geovany Quenda, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Zeno Debast estão fora de combate, por motivos físicos, enquanto Geny Catamo e Diomande estão ao serviço das respetivas seleções na CAN 2025.
O Rio Ave, por seu lado, chega a este jogo depois de ter ido a Barcelos impor um empate ao Gil Vicente (2-2), num jogo em que Clayton viu um cartão amarelo que o afasta do duelo deste domingo. Tamás Nikitscher, expulso nesse jogo, também é baixa.
O treinador Sotiris Silaidopoulos garantiu que ainda não tinha decidido quem iria jogar no lugar do brasileiro, mas as opções passam por Zoabi ou Dario Spikic.