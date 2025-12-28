Sporting-Rio Ave (ONZES): Vagiannidis titular, nova dose da dupla Suarez-Ioannidis
Grego ocupa o lugar anteriormente ocupado por Fresneda, que não consta na convocatória
Grego ocupa o lugar anteriormente ocupado por Fresneda, que não consta na convocatória
O Sporting recebe o Rio Ave no último jogo da 16.ª jornada da Liga deste domingo. Uma partida que pode acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol (20h30).
Rui Borges fez apenas uma mudança em comparação com o último onze, frente ao V. Guimarães. Fresneda, que chorou no final do último jogo por ter perdido o avô, passa de titular a ficar de fora da convocatória.
O grego Vagiannidis foi o escolhido para ocupar o lugar do espanhol. Maxi Araújo, que era dúvida, mantém-se titular nos leões. Ainda na formação de Alvalade, Borges opta por nova dose no ataque da dupla Suárez-Ioannidis.
O Rio Ave, por sua vez, não conta com o goleador Clayton, de fora por castigo. Já André Luiz, alvo do Benfica, está no banco da equipa de Vila do Conde.
ONZE SPORTING: Rui Silva, Vagiannidis, Quaresma, Inácio, Mangas, Trincão, Hjulmand, João Simões, Maxi, Suárez e Ioannidis.
ONZE RIO AVE: Miszta, Petrasso, Brabec, Nelson, Tomé, Ntoi, Liavas, Nikos, Spikic, Zoabi e Olinho.
SUPLENTES SPORTING: João Virginia, Matheus Reis, Morita, Kochorashvili, Alisson, Rodrigo Ribeiro, Flávio Gonçalves, Salvador Blopa e Mauro Couto.
SUPLENTES RIO AVE: Kevin Chamorro, Eric Moreira, Brandon Aguilera, André Luiz, Vrousai, João Graça, Rafael, Marc Huget e Lomboto.