Ruben Amorim foi eleito, mais uma vez, o melhor treinador dos meses setembro/outubro na Liga portuguesa, revalidando a distinção ganha em agosto.

O treinador do Sporting reuniu a preferência de 35,90% dos votos dos treinadores principais da Liga, superando Vasco Matos (Santa Clara), com 28,21%, e Bruno Lage (Benfica), com 17,95%.

Amorim atingiu um registo 100 por cento vitorioso com o Sporting, com triunfos em cinco jogos realizados contra o Arouca, AVS, Estoril Praia, Famalicão (todos por 3-0) e Casa Pia (2-0).

Será o último prémio de treinador do mês entregue a Ruben Amorim, já que o técnico está de malas feitas para o Manchester United.