O Sporting regressou aos treinos, esta quinta-feira, para a preparação do encontro frente ao Arouca.

Na sessão desta manhã, Rui Borges contou com quase todo o plantel, com exceção para Maxi Araújo, Ousmane Diomande, Daniel Bragança e Nuno Santos, todos a recuperar das respetivas lesões.

Recorde-se que o jogo entre Sporting e Arouca está marcado para este domingo, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade.