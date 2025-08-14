Liga
Há 1h e 5min
Sporting: Rui Borges com quatro baixas no regresso aos treinos
Maxi Araújo, Diomande, Daniel Bragança e Nuno Santos estiveram ausentes
O Sporting regressou aos treinos, esta quinta-feira, para a preparação do encontro frente ao Arouca.
Na sessão desta manhã, Rui Borges contou com quase todo o plantel, com exceção para Maxi Araújo, Ousmane Diomande, Daniel Bragança e Nuno Santos, todos a recuperar das respetivas lesões.
Recorde-se que o jogo entre Sporting e Arouca está marcado para este domingo, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade.
