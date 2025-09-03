O Sporting cumpriu mais uma sessão de treino nesta quarta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Rui Borges chamou muitos jovens para colmatar a ausência dos internacionais.

Rafael Besugo, Samuel Justo, Bruno Ramos, Lucas Anjos, Rafael Nel e Rodrigo Dias, da equipa B, treinaram juntamente com a formação principal. Vários deles já estão habituados a isso.

Por outro lado, o Sporting adiantou que os lesionados Nuno Santos, Daniel Bragança, Maxi Araújo, Ousmane Diomande e Hidemasa Morita continuam entregues à Unidade de Performance.

Jogadores em compromissos de seleções:

Rui Silva, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio (Portugal), Fotis Ioannidis e Georgios Vagiannidis (Grécia), Zeno Debast (Bélgica), Giorgi Kochorashvili (Géorgia), Morten Hjulmand (Dinamarca), Luis Suárez (Colômbia), Geny Catamo (Moçambique), Geovany Quenda (Portugal sub-21), Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-20) e João Simões (Portugal sub-19).