O triunfo do Sporting por 3-1 sobre o Estoril permitiu aos leões aumentarem (à condição) a vantagem para o Benfica, na liderança do campeonato, mas confirmou também a primeira série de duas vitórias consecutivas para Rui Borges, desde que é treinador do Sporting.

Depois da vitória frente ao Gil Vicente para a Taça de Portugal (1-0), um «bis» de Gyökeres e o golo de Gonçalo Inácio foram essenciais para novo triunfo dos leões, que mantêm assim a liderança da Liga.

Desde que assumiu o comando técnico dos leões, Rui Borges conseguiu sete vitórias em 16 jogos, tendo apenas perdido por duas vezes, frente a Leipzig e Dortmund, para a Liga dos Campeões.