O Sporting já inscreveu Rui Silva na Liga Portugal.

Na lista atualizada no site do organismo que tutela o futebol profissional, o guarda-redes de 30 anos vai utilizar o número 24.

Com a inscrição de Rui Silva, o antigo jogador do Bétis já pode ser opção para Rui Borges no próximo jogo dos leões frente ao Rio Ave.

O Sporting defronta os vilacondenses no próximo sábado, dia 18, às 18h. Uma partida que marca o início da segunda volta do campeonato e que vai poder acompanhar aqui, no Maisfutebol.