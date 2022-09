A SAD do Sporting apresentou nesta quarta-feira o Relatório e Contas referente ao exercício 2021/22, com um resultado positivo de 25 milhões de euros.

De acordo com o relatório, os leões registaram o melhor valor de sempre em volume de negócios, de 181,9 milhões de euros (ME), principalmente pela participação na Liga dos Campeões

Este foi, de resto, o melhor resultado operacional sem transações de jogadores numa só época (12 ME).

A presença na fase de grupos da edição passada da prova ‘milionária’ correspondeu a 45,9 ME, aos quais se juntam mais 9,6 ME pela passagem do clube aos oitavos de final pela segunda vez na história.

Além disso, houve uma recuperação da receita ao nível da bilheteira de 17,2 ME, face à abertura dos estádios. Na área do ‘merchandising’, que engloba lojas físicas, online e retalho, registou-se um recorde de vendas de 8,9 M, um crescimento de mais 70%, tendo em conta o melhor registo de sempre verificado na época 2019/20.