O recorde de vitórias consecutivas do Sporting no arranque do campeonato fica para outra ocasião. Ao fim de 12 jogos, o campeão nacional caiu pela primeira vez em jogos da Liga e logo contra a equipa surpresa do campeonato, o Santa Clara.

A estreia de João Pereira na Liga enquanto treinador do Sporting ficou manchada por um golo solitário de Vinicius Lopes, ainda na primeira parte (1-0). Houve muito nervosimo nas bancadas e no fim, silêncio misturado com assobios. E as tarjas já demonstram alguma divisão mesmo entre adeptos.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

Os leões chegavam ao jogo após a primeira derrota da temporada, por 5-1, diante do Arsenal. João Pereira promoveu cinco alterações, face a esse jogo, no onze inicial. Kovacevic por Israel (devido a uma gripe contraída pelo uruguaio), Bragança por Morita, Geny no lugar de Maxi, Matheus Reis por Inácio e Debast rende St. Juste.

A primeira parte ficou marcada pela insegurança no relvado e nas bancadas. O árbitro Cláudio Pereira ganhou cedo a rejeição das bancadas após um lance muito duvidoso, aos 16 minutos, após uma aparente grande penalidade não assinalada sobre Geny Catamo. A partir daí, a pressão vinda das bancadas foi constante. Mas não só sobre o juiz, o que seria relativamente normal.

Também sobre a equipa recaía alguma desconfiança, com a derrota diante do Arsenal em mente. O principal visado era Marcus Edwards – não fez um grande jogo diante dos ingleses e neste jogo, sempre que dava dois toques na bola, ouvia-se um boroar como que a pedir que este libertasse o esférico. E o extremo foi acusando o toque.

A equipa não parecia segura com a bola nos pés. Alguns erros na construção, nomeadamente de Kovacevic, que ia entregando o ‘ouro ao bandido’, e de Zeno Debast, em algumas ocasiões, eram os principais casos. Trincão e Edwards tentavam vir buscar jogo nas costas dos médios do Santa Clara, mas o espaço era muito pouco.

Os açorianos conseguiram proteger muito bem as costas dos médios, com a linha de cinco defesas muito próxima da de quatro médios. Nas costas da linha defensiva, nada passava. E em caso de emergência, os centrais atuavam. E muitas faltas fez o Santa Clara, quebrando o ritmo de jogo. De Viktor Gyökeres pouco se viu.

E quem não marca, sofre, como diz o ditado. No primeiro remate à baliza do Santa Clara (nem sequer foi numa zona considerada de grande perigo), os açorianos chegaram à vantagem através de um grande remate de Vinicius Lopes. Forte e colocado, o tiro do brasileiro deixou Kovacevic pregado ao relvado. Nota para a cavalgada e assistência de Matheus Pereira.

Ao intervalo, ouviam-se apenas assobios desde as bancadas, principalmente dirigidas para o árbitro Cláudio Pereira. Pedia-se uma reação ao líder do campeonato, que somava apenas vitórias nas competições domésticas. Para a segunda parte, João Pereira mudou o corredor esquerdo – Maxi entrou para ala e Harder à sua frente, no lugar que era de Edwards. Quenda saiu e Catamo foi para a ala direita.

Alterações surpresa, tarjas e falhanço de Gyökeres

Na segunda metade, os leões podiam até ter o domínio da posse de bola, mas escasseavam as chances claras de golo. E o nervosismo manteve-se. O Santa Clara travava bem os intentos do Sporting e o treinador João Pereira fez uma alteração curiosa, dado o contexto. Aos sessenta minutos, trocou dois centrais – St. Juste por Debast e Inácio por Matheus Reis, talvez já prevendo transições do Santa Clara. Diomande segurava o meio.

Num momento raro, Viktor Gyökeres falhou uma ocasião de golo gritante. Após um bom movimento da direita para a esquerda com a bola, Harder cruzou para a pequena área e o sueco antecipou-se aos centrais para cabecear. A bola passou a um palmo do poste esquerdo da baliza de Gabriel Batista.

Nas bolas paradas, especialmente cantos, o Sporting ameaçava. O possante Diomande cabeceou duas vezes com perigo. Mas o momento do jogo chegou a dez minutos do fim. Após muita contestação vinda das bancadas na direção de Cláudio Pereira, o árbitro assinalou um penálti algo surpreendentemente numa intervenção limpa de Gabriel Batista sobre Maxi Araújo. Avisado pelo VAR, Pereira apercebeu-se do erro e os adeptos leoninos sofreram.

Foi até exibida uma tarja que diz tudo: «Os primeiros a assobiarem-nos são os primeiros a abandonar, cinema é no Alvaláxia, isto é futebol».

Daniel Borges teve ainda um momento brilhante. Sozinho contra quatro adversários, fez um túnel e ficou na cara de Kovacevic. Porém, rematou mal e nem na baliza acertou. Alvalade ficou em choque perante as facilidades concedidas ao avançado. Perante o nervosismo no banco de suplentes forasteiro, o treinador do Santa Clara viu cartão vermelho direto.

Os açorianos fizeram um jogo abnegado, mais recuados do que o habitual e recorrendo à falta variadas vezes. Encontraram finalmente o elixir para contrariar um Sporting que parecia até agora invencível. Aproveitaram o nervosismo em Alvalade para ganhar mais três pontos e ficar apenas a um do Benfica, terceiro classificado. Já o Sporting soma 33, mais seis do que o FC Porto, que tem menos um jogo.