A Figura: Vinicius Lopes

O homem que interrompeu a série invencível do Sporting em 2024/24 para o campeonato. Corriam 33 minutos de jogo quando o brasileiro finalizou um grande contra-ataque do Santa Clara, na primeira ocasião em que organizaram uma jogada com ‘cabeça, tronco e membros’. Remate fulminante do brasileiro que abriu os braços e mostrou-se a Alvalade. Quinto golo esta temporada.

O Momento: Penálti revertido aos 84 minutos

Os adeptos sportinguistas ainda esperaram pela ‘estrelinha’ a que estavam habituados, especialmente neste lance. Um penálti muito celebrado em Alvalade, mas revertido com razão pois a intervenção de Gabriel Batista foi limpa. A partir daí, o Sporting jogou mais com o coração do que com a cabeça e não conseguiu chegar ao golo do empate.

Outros Destaques:

Arbitragem de Cláudio Pereira:

O ‘elefante no meio da sala’. Se as bancadas de Alvalade estiveram tão nervosas, muito se deve à arbitragem deste juiz, que demorava a tomar decisões e algumas delas deram espaço a outras interpretações. Na primeira parte, um encontrão de Vinicius em Catamo, sem bola, não deu azo a castigo máximo. Na segunda, num lance que até à distância dava para perceber que não havia falta, acabou por apontar para a marca dos onze metros, sendo a decisão revertida depois.

Matheus Pereira:

Ala esquerda foi praticamente só dele. Primeiro mostrou argumentos a defender, depois a atacar. Grande projeção ofensiva do defesa lateral que esteve na origem do golo do Santa Clara – fez a tabelinha com Alisson Safira, entregou a Vinicius e este fez o resto. Esclarecido e com grande disponibilidade física.

Francisco Trincão:

Nesta época parece ter subido de nível e este jogo não foi exceção, dentro do contexto da equipa. Se esta foi uma exibição cinzenta dos leões, Trincão tentou dar mais cor ao vir buscar jogo entre linhas do Santa Clara (muito estreitas) e fez um par de arrancadas perigosas. As constantes faltas dos visitantes não lhe permitiram brilhar mais.

Luís Rocha:

O defesa que protegeu a zona central do trio de centrais do Santa Clara fez um trabalho de marcação a Viktor Gyökeres assinalável. Especialmente dentro da área, onde o sueco apenas lhe escapou uma vez, mas também fora dela, controlando as suas famosas arrancadas.