O Sporting venceu o Santa Clara por 3-0, este sábado, no Estádio de Alvalade, em jogo da 26.ª jornada da Liga

Foi a quinta vitória consecutiva da equipa de Ruben Amorim e a quarta consecutiva sem consentir golos. Esta noite marcaram Paulinho (14m), Trincão (22m) e Edwards (52m) num jogo em que Luís Neto, que não jogava desde setembro de 2022, voltou à competição.

O Sporting segue no quarto lugar, agora com 53 pontos, a três pontos do Sp. Braga, a cinco do FC Porto e a quinze do Benfica, mas ainda com um jogo em atraso. O Santa Clara, por seu lado, segue no último lugar, com apenas quinze pontos.

