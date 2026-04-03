Figura: Francisco Trincão em grande forma

Marcou aos Estados Unidos, em Atlanta, atravessou o oceano, e marcou também ao Santa Clara, em Alvalade. Um grande golo por sinal, com um remate à meia-volta, depois de uma assistência de Morita, mas a exibição do avançado vai muito para além do golo. Jogou nas costas de Rafel Nel, entre Geny Catamo e Pedro Gonçalves, gerindo, a partir dali, a orquestra ofensiva dos leões, com uma excelente visão de jogo, abrindo ora para a direita, ora para a esquerda. Destaque para um passe fenomenal para Nel que podia ter resultado no 4-1.

Momento do jogo: Rafael Nel outra vez nos descontos

O Santa Clara tinha reduzido aos 88 mitos para 2-3 e o resultado estava totalmente em aberto, com sete minutos de compensação, quando Eduardo Quaresma encontrou Rafael Nel destacado na área, deu a bola ao aniversariante que atirou para o 4-2 com um remate cruzado. Alvalade respirava de alívio com um golo do jovem avançado que se estreou como titular e que já tinha feito a assistência, na primeira parte, para o golo da reviravolta. Já tinha marcado nos descontos ao Bodo/Glimt e esta noite voltou a marcar para lá dos 90.

Outros destaques:

Daniel Bragança

Foi uma das surpresas no onze de Rui Borges e assinou o melhor golo da noite. É o golo da reviravolta e o golo mais espetacular da noite. Daniel Bragança, no corredor central, teve um momento de inspiração, arrancou por ali fora, combinou com Pote para tirar um adversário da frente, avançou para o interior da área, fez mais uma tabelinha com Rafael Nel e atirou a contar para o 2-1. Alvalade veio abaixo.

Morita

Mais um bom jogo do internacional japonês, a dividir as despesas do meio-campo com Bragança, mas com muita chegada à área, como ficou evidente na assistência para o golo de Trincão. Momentos antes tinha obrigado Gabriel Batista a uma grande defesa. A verdade é que Morita esteve sempre muito em jogo e brilhou no melhor período do Sporting, com participação muito ativa no futebol rendilhado dos leões.

Geny Catamo

O ataque do Sporting inclinou-se muitas vezes para a direita, uma vez que Geny Catamo esteve sempre disponível no corredor, para dar sequência a muitos lances de ataque dos leões. Combinou muitas vezes com Vagiannidis, para depois procurar o interior da área e encontrar também Trincão. Foi ele que arrancou o penálti que proporcionou o empate e protagonizou muitos mais lances de perigo na sua área de ação.

Gabriel Silva

Uma verdadeira dor de cabeça para a defesa do Sporting, particularmente para Ricardo Mangas, pela velocidade que conseguia imprimir com a bola nos pés. Logo a seguir ao primeiro golo do jogo, teve uma boa oportunidade para fazer o segundo, depois de deixar Ricardo Mangas nas covas, mas o árbitro auxiliar acabou por assinalar uma falta inexistente que interrompeu o lance. Ainda assim, Gabriel Silva nunca baixou os braços e voltou a aparecer na ponta final do jogo em grande nível.

Debast

Já não era titular deste outubro de 2025, mas regressou em bom nível, ao lado de Eduardo Quaresma.