Completada a última escala das seleções nacionais antes da fase final do Mundial, a Liga portuguesa regressa, esta sexta-feira, com um teste exigente para o Sporting, na corrida pelo tricampeonato, frente ao Santa Clara, em Alvalade.

Essa exigência para os leões é explicada pelo bom momento do Santa Clara, que segue numa sequência de três vitórias consecutivas na Liga, mas também pelo que se segue no calendário e pela gestão física dos seus jogadores, realidade à qual Rui Borges há muito já se habituou.

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Com a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões agendada para a próxima terça-feira, o treinador do Sporting pode gerir de forma mais criteriosa os casos clínicos do plantel, que os compromissos internacionais agudizaram, uma vez que vários jogadores regressaram a Lisboa condicionados.

Para além disso, desta vez não há Luis Suárez no ataque, devido a castigo, o que pode abrir caminho a uma solução alternativa, no conteúdo e na forma, para suprir a ausência do artilheiro do campeonato.

O Sporting-Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga, arranca às 20h30 desta sexta-feira, em Alvalade, e vai ter acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.