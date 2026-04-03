Sporting-Santa Clara (equipas): Rafael Nel titular, Maxi e Hjulmand no banco
Rui Borges revoluciona onze depois da pausa das seleções e antes da receção ao Arsenal
Rui Borges revolucionou o onze do Sporting para a receção ao Santa Clara, lançando Rafael Nel para o lugar de Luis Suárez e deixando muitos dos habituais titulares no banco, incluindo o capitão Morten Hjulmand que está castigado para a receção ao Arsenal.
Além doo capitão, ficam também no banco Gonçalo Inácio, Diomande e Maxi Araújo, enquanto Fresneda nem está na ficha de jogo.
Um quarteto defensivo renovado com Vagiannidis, Debaste, Quaresma e Mangas, enquanto, no meio-campo, é Daniel Bragança que se junta à Morita. Mais à frente, Geny, Trincão e Pote apoiam Nel no ataque.
No lado do Santa Clara, Petit deixa Vinicius no banco para apostar em Luís Fernando.
As equipas oficiais:
SPORTING: Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Eduardo Quaresma e Ricardo Mangas; Hidemasa Morita e Daniel BRagança; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Nel.
Suplentes: João Virgínia, Kochorashvilli, Souleymane Faye, Maxi Araújo, Gonçalo Inácio, Diomande, Hjulmand, João Simões e Flávio Gonçalves.
SANTA CLARA: Gabriel Batista; Lucas Soares, Henrique Silva, Sidney Lima e Guilherme Romão; Serginho, Pedro Ferreira e Gustavo Klismahn; Welinton Torrão, Luís Fernando e Gabriel Silva.
Suplentes: Neneca, Calila, Brenner Lucas, Venacio, Darlan, Paciência, Paulo Victor, Djé e Vinicius.