A Figura: Luis Suárez, o «Incansável»

Este é o cognome do camisola 97 dos leões e quem está na bancada também fica, certamente, ofegante de assistir ao internacional colombiano. Autor do primeiro golo dos leões, aos 20 minutos, teve um movimento típico de ponta de lança e dentro da área finalizou para o 1-0. O segundo tempo fica marcado por uma entrega apenas ao nível de um robô a pilhas e essas foram trocadas ao intervalo. Qualidade técnica acima da média e em Alvalade já ninguém pensa em Gyökeres.

O Momento: Zalazar aplica gelo em Alvalade

Em cima do apito final do árbitro, Hjulmand cometeu falta dentro da área e ofereceu o empate ao Sp. Braga, da marca dos onze metros. O uruguaio não desperdiçou e atirou para o fundo da baliza, num sinónimo de balde de água fria que caiu sobre os adeptos do Sporting.

Outros destaques:

Zeno Debast

Muito trabalho para o central belga neste encontro, não apenas na vertente defensiva, mas também na transição ofensiva. A qualidade de passe do jogador é mais do que conhecida e foi bastante necessária para permitir à equipa explorar as costas da defesa do Sp. Braga. No plano defensivo, Debast esteve quase sempre seguro e impediu que Navarro

Alisson Santos

O verdadeiro «abre-latas» de Rui Borges e mais uma exibição muito interessante enquanto suplente utilizado pelo técnico do Sporting. Do lado esquerdo foi dando muitas dores de cabeça a Gabri Martínez, sendo que dispôs de uma clara ocasião de golo, em cima do minuto 80.

Rodrigo Zalazar

Certamente o elemento mais desestabilizador do Sp. Braga durante o primeiro tempo e percebe-se o porquê de ter regressado às escolhas iniciais de Carlos Vicens para um encontro de cartaz. Além da qualidade com bola, tudo o que oferece à equipa sem a mesma também está ao nível de poucos. Foi dele o penálti que carimbou um empate tardio aos bracarenses e o verdadeiro golpe de teatro no encontro deste domingo.

Leonardo Lelo

A par de Zalazar, esteve em claro destaque no corredor esquerdo e deu muitas dores de cabeça a Vagiannidis. É dele a melhor ocasião de golo do Sp. Braga em todo o encontro, quando aos 54 minutos respondeu a um cruzamento rasteiro do uruguaio e apenas Rui Silva evitou que a bola beijasse as redes da baliza leonina.