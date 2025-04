Tal como o primeiro, o segundo clássico da jornada parecia que ia ser ganho por quem mostrou querer vencê-lo desde o início.

O Sporting foi melhor durante a maior parte do tempo de jogo. Muito melhor, até, durante alguns períodos, mas um golo nos minutos finais permitiu ao Sp. Braga sair de Alvalade isolado no terceiro lugar e empurrar o leão para a vice-liderança de um campeonato que há uma volta parecia destinado a liderá-lo de uma ponta à outra.

O tempo dirá que sequelas deixa o resultado desta noite, mas uma coisa é certa: a partir de agora, a margem de erro do campeão nacional, mesmo que ainda dependente de si próprio para chegar ao bicampeonato, terminou.

Fiel aos últimos jogos, o Sporting entrou agressivo no jogo e a impedir o Sp. Braga de assentar o jogo. A cada perda de bola ou reposição dos minhotos, a equipa de Rui Borges saltava na pressão, sedenta de voltar a tê-la o mais rapidamente possível.

A primeira metade dos 45 minutos iniciais foi assim: teve muito Sporting e pouco Braga. E, por isso, o golo de Gyökeres na transformação de um livre aos 15m fez justiça cristalina ao que já se tinha contado do jogo, que até já havia tido um golo anulado ao goleador sueco, apanhado por 3 centímetros em posição irregular.

Depois de sobreviver à intensidade inicial dos leões, o Sp. Braga serenou, também muito por força de João Moutinho, homem que conhece todos os segredos do jogo e explicou, sempre de forma simples, que a bola não tem de ser um corpo de estranho mesmo num contexto inóspito como o fora a partida até pouco depois do golo que deu vantagem ao Sporting.

Talvez também porque do outro lado os níveis de agressividade sem bola baixaram - também aqui o Sporting continuou a ser fiel a si próprio - a equipa de Carlos Carvalhal passou a ter mais bola, mas faltou-lhe quase sempre capacidade para se aproximar da baliza de Rui Silva e instalar a dúvida no setor mais recuado dos leões, onde Inácio, Diomande e Quaresma levaram a melhor nas poucas vezes em que Hjulmand e Debast foram superados.

Ainda assim, o Sporting continuou a ser a equipa mais perigosa. Menos em ataque organizado, mais na exploração da verticalidade ou na punição de erros infantis alheios, como aquele de Bambu que Gyökeres por pouco não aproveitou.

Os leões regressaram tarde para a segunda parte. Literalmente, porque deixaram os visitantes alguns minutos à espera no relvado, mas também porque andaram alguns minutos a tentar readaptar-se a um adversário que se apresentou com duas novidades: Niakaté no lugar do amarelado Paulo Oliveira e ideias mais claras.

Ainda assim, por volta da hora de jogo o Sporting-Sp. Braga já era novamente verde e branco.

Quenda, primeiro. Gyökeres, depois. A seguir, Debast, Maxi Araújo e Trincão. Do Sp. Braga, quase sempre estéril nas aproximações ao último terço, um tremendo Hornícek na baliza e pouco mais do que uma ameaça num livre lateral, que ia mantendo Alvalade em estado de sítio mesmo que tudo indicasse, porque voltara a haver muito mais Sporting do que Braga, o 2-0 seria mais provável do que qualquer outro cenário.

Só que, se há uma volta os leões transpiravam confiança por todos os poros e tinham a capacidade de mudar jogos num par de minutos – como o fizeram no cair do pano da era Amorim no Minho – hoje pode capitular a qualquer momento mesmo quando parece ter tudo controlado, como aconteceu naquele golo tardio do recém-entrado Afonso Patrão, que se estreou a marcar como profissional e resgatou um ponto, o terceiro lugar para os minhotos e empurrou a equipa de Rui Borges para o segundo lugar, agora atrás do Benfica.

A volta que este Sporting deu.

E a volta que este campeonato pode dar depois desta noite.