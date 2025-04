A FIGURA: Hornícek

Negou o 2-0 a Gyökeres com uma grande defesa na reta final da primeira parte e na segunda parte agigantou-se. Foi numa finalização de Patrão que o Sp. Braga arrancou um ponto nos minutos finais, mas foi o trabalho dele que lançou a rede que permitiu que os visitantes acreditassem até ao fim que podiam sair felizes de Alvalade.

O MOMENTO: golo de Afonso Patrão. MINUTO 88

O Sporting já tinha ameaçado várias vezes o 2-0 que seria fatal para as aspirações dos visitantes, mas já na reta final Afonso Patrão, recém-lançado no jogo, assinou o 1-1. Que grande estreia a marcar como profissional aos 18 anos.

OUTROS DESTAQUES

Gyökeres: por norma, um jogador não faz uma equipa. Mas depois há aqueles que parecem ter sido tocados por alguma entidade divina, como é o caso do sueco do Sporting. Ainda os adeptos recuperavam o fôlego do «Mundo Sabe Que» e já ele tinha atirado para o fundo das redes. Aí, em fora de jogo, mas ficou o aviso, como se os defesas do Sp. Braga precisassem de um. Ao quarto de hora inaugurou o marcador na cobrança de um livre nascido de uma falta de Paulo Oliveira sobre ele, provando (como até já o fizera) que o repertório nas bolas paradas não se resume aos penáltis. Esse foi o 44.º golo pelo Sporting em 2024/25, tendo superado o registo da época passada, até agora a mais profícua da carreira. Ainda antes do fecho da primeira parte castigou uma ação negligente que Robson Bambu, mas falhou o 2-0. Por incapacidade própria ou por força dos ajustes defensivos do Sp. Braga, esteve mais desinspirado na segunda parte.

Hjulmand: juntamente com Debast (mas mais confortável do que o belga) montou uma pressão intensa sobre o a dupla do meio-campo do Sp. Braga, impedindo Moutinho e Racic de municiar os homens da frente. Está sempre presente nos momentos em que a equipa mais precisa dele, como aconteceu num início de segunda parte algo amorfo dos leões. De um corte dele por pouco não nasceu o 2-0 de Quenda, mas renasceu o Sporting para uma meia-hora final de maior controlo do jogo… até ao golo de Afonso Patrão.

João Moutinho: Alvalade não esqueceu o verão quente de 2010 e fez questão de mostrá-lo com sonoras assobiadelas sempre que o número 8 do Sp. Braga pegava na bola. Habituado a pisar os maiores palcos do mundo e a lidar com ambientes hostis, Moutinho decidiu quase sempre bem, mostrando que mantém intacto o poder de simplificar o jogo que fez dele um dos melhores médios mais marcantes da história contemporânea do futebol português. Foi expulso já em tempo de compensação, depois de um jogo altamente competente.

Zalazar: partiu da direita, mas pisou frequentemente terrenos interiores, que é onde ele se sente mais confortável. Caiu sobretudo sobre o lado de Debast, que sentiu algumas dificuldades para travar o 16 dos minhotos. Testou a atenção de Rui Silva no melhor esboço ofensivo do Sp. Braga na primeira parte. Foi o melhor dos visitantes no plano ofensivo, mas quase sempre longe – como os restantes companheiros do ataque – da baliza leonina.