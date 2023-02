A FIGURA: Chermiti

Foi chamado a substituir o castigado Paulinho, estreando-se a titular e logo num jogo de cartaz. Entrou desinibido, deu muita luta aos centrais do Sp. Braga e ameaçou o golo duas vezes na primeira parte, ambas de cabeça. Primeiro o remate saiu à figura de Matheus e depois foi Niakaté a cortar em cima da linha de baliza. Na segunda parte ganhou confiança e destacou-se pela assistência de calcanhar para o bis de Morita. Sem ter tocado na bola no lance do 3-0, tem muito mérito pela forma como arrastou os centrais com uma diagonal que permitiu a Edwards fletir para dentro e marcar. Jogo de mão cheia.

O MOMENTO: Niakaté deita tudo a perder (49m)

O Sp. Braga estava a ser uma sombra do que tem sido. Mas não ajudou nada o gesto irrefletido do central que já tinha um amarelo e protestou numa falta… a favor do Sp. Braga. A discussão do jogo acabou nesse momento, mas a equipa ficou mais 40 minutos em campo a sofrer mais do que era suposto.

OUTROS DESTAQUES

Morita

Marcou dois golos e podia ter marcado ainda mais. Extremamente oportuno e frio nos dois golos, o médio japonês surgiu muitas vezes em zona de finalização, o que criou muitas dificuldades aos centrais do Sp. Braga. Saiu pouco depois da hora de jogo para ovação de Alvalade.

Esgaio

Tinha todos os olhos em cima de si. Após a saída de Porro, o «mal-amado» Esgaio foi titular e arrancou uma exibição personalizada a mostrar que podem contar com ele. Arrancou bons cruzamentos sempre com critério, ganhou vários duelos e é ele que recupera a bola no lance do segundo golo. Foi ganhando confiança e a entrega valeu-lhe muitos aplausos das bancadas e até muitos a pedirem que fosse ele a marcar o penálti nos descontos. Pazes feitas?

Edwards

Na segunda parte, quase todos os lances de perigo do ataque leonino surgiram do pé esquerdo do extremo inglês. Pela direita, deu muito trabalho à defesa arsenalista e marcou um golo que já é marca registada, com um vistoso slalom da direita para o meio sempre com a bola colada ao pé esquerdo até ao momento do remate. Chegou aos 10 golos na época.

Gonçalo Inácio

O central formado em Alcochete fez o jogo 100 pela equipa principal. Iniciou a partida do lado esquerdo do trio de centrais, o que tem sido pouco habitual, e teve muito menos trabalho do que poderia esperar, tendo Iuri Medeiros pela frente.

Al Musrati

O médio líbio surge aqui como destaque negativo, mas em representação de toda a equipa. É o escolhido pela importância que tem na equipa e por ter cometido dois erros consecutivos no segundo golo do Sporting.