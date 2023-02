Sporting e Sp. Braga entram esta quarta-feira na segunda volta da Liga com um grande jogo no Estádio de Alvalade a fechar a 18.ª jornada, depois de terem marcado o arranque da competição com um emocionante empate na Pedreira (3-3).

Os minhotos partem do segundo lugar, com 40 pontos, mais oito dos que os leões, num jogo em que podem reforçar a candidatura a uma presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Os leões, por seu lado, estão obrigados a vencer para poderem cortar a distância para a equipa liderada por Artur Jorge.

Ruben Amorim não vai poder contar com Paulinho no ataque, depois do avançado ter sido expulso na final da Taça da Liga, diante do FC Porto, e punido com um castigo de três jogos. A opção mais óbvia para o treinador seria Chermiti, mas o treinador, na conferência de imprensa, deixou espaço para optar por um ataque mais móvel, neste caso com Trincão, Edwards e Pote.

Amorim poderá ainda fazer mudanças na defesa, com a entrada de St. Juste, neste caso em detrimento de Matheus Reis, derivando Gonçalo Inácio para o lado esquerdo de Coates.

Em relação ao Sp. Braga, Artur Jorge anunciou que os reforços Joe Mendes, Bruma e Pizzi estão convocados, mas nenhum deles deve começar de início.

Os guerreiros vêm de uma sequência de sete vitórias consecutivas e o treinador deverá manter a aposta no mesmo onze, com destaque apenas para o regresso de Ricardo Horta que falhou o último jogo frente ao Paços de Ferreira devido a problemas físicos.

