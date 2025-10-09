O Sporting-Sp. Braga resultou num total de 9 690 euros em multas entre as SAD dos dois clubes, com o Sporting a ser penalizado num total de 8 364 euros e o Sp. Braga em 1 326 euros, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado na tarde desta quinta-feira.

A SAD do Sporting foi multada em 6 375 euros por «inobservância de outros deveres», associada à «entrada e permanência de objetos não autorizados» no estádio, mais precisamente material pirotécnico que acabou por ser utilizado e tarjas com dimensão superior a metro por metro.

Além desta maior fatia da multa, o Sporting foi multado em 1 224 euros por atraso de três minutos no reinício do jogo, o mesmo motivo que ditou 1 326 euros de multa aos minhotos

Os restantes 765 euros de multa aos verde e brancos foram por «comportamento incorreto do público», associado a insultos ao médio do Sp. Braga, João Moutinho. «Moutinho, escuta, és um filho da p***», ouviu-se, em Alvalade, detalhe este descrito no mapa de castigos.

