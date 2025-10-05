Sporting e Sp. Braga medem forças no Estádio José Alvalade, a partir das 19h15, e os dois treinadores mudam muitas peças face às equipas que alinharam a meio da semana para as competições europeias.

ACOMPANHE AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.

Na equipa do Sporting, Rui Borges deixa no banco cinco dos titulares frente ao Nápoles e lança de início Vagiannidis e Debast no setor defensivo, Morita e Pedro Gonçalves na zona do meio-campo e Luis Suárez na frente de ataque.

No banco de suplentes ficam Fresneda, Eduardo Quaresma, Geny Catamo e Ioannidis, sendo que João Simões não faz parte das opções do técnico para este encontro.

Do lado do Sp. Braga, Carlos Vicens troca quatro das opções que lançou de início no encontro da Liga dos Campeões e promove a titularidade a Víctor Gómez, Niakaté, João Moutinho e Rodrigo Zalazar.

Confira aqui os onzes das respetivas equipas:

SPORTING: Rui Silva, Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Morita, Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves e Luis Suárez.