Num jogo em que as atenções estão viradas para Ruben Amorim, técnico que vai sair do Sporting em direção ao Manchester United, os adeptos leoninos, nomeadamente das claques organizadas, exibiram uma tarja de apoio a outro homem do universo sportinguista.

«Força, Nuno Santos», dizia a referida tarja, ao minuto 11 - o número utilizado pelo ala na camisola. Foi recebida com muitos aplausos em todo o estádio.

Recorde-se que Nuno Santos sofreu sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, num duelo com bola com Zaydou, do Famalicão, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga portuguesa.

