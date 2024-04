O jogo deste domingo entre o Sporting e o V. Guimarães, da jornada 30 da Liga, vai ter novidades nas bancadas.

No encontro frente aos conquistadores, os leões vão fazer o primeiro teste piloto da rede Wi-Fi em Alvalade, algo que vai ser circunscrito a todos os camarotes do Piso 3, bem como aos do Piso 2 Poente.

O objetivo é tornar o estádio o primeiro da Europa a estar 100% coberto pela tecnologia Wi-Fi 6E, de forma a oferecer a melhor experiência de jogo aos sócios e adeptos do Sporting.