O Sporting já prepara a deslocação ao reduto do Sp. Braga e o treino desta quarta-feira ficou marcado pelo trabalho de recuperação dos titulares frente ao FC Porto no «Clássico».

Rui Borges teve o restante plantel às ordens, na Academia Cristiano Ronaldo, poucas horas depois do triunfo sobre os azuis e brancos (1-0), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Recorde-se que os leões medem forças com os bracarenses este sábado, a partir das 18h, na Pedreira. O encontro pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.