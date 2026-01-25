Depois do triunfo suado em Arouca, por 2-1, com um bis de Luis Suárez, a equipa principal do Sporting trabalhou na Academia Cristiano Ronaldo na manhã deste domingo.

Segundo o boletim de treino divulgado este domingo, os titulares da partida para a Liga realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente, como habitual.

Nesta segunda-feira não há trabalho previsto para os jogadores da equipa principal. O próximo treino acontece às 10h30 de terça-feira, com 15 minutos abertos à comunicação social, na véspera do jogo com o Athletic Bilbao para a Champions.

A equipa viaja para o País Basco na terça-feira e faz a conferência de imprensa às 18h30 de Portugal Continental já no estádio San Mamés. O encontro está marcado para as 20h00 de quarta-feira, 28 de janeiro.