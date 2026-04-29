Momento do jogo: Lei de Murphy ao mais elevado grau

A Lei de Murphy diz que se algo pode correr mal, vai mesmo correr mal e foi o que aconteceu ao Sporting esta noite. Depois de marcar dois golos e de Rui Silva ter defendido um penálti, os leões concederam golos aos 90+2 e aos 90+4 e deitaram tudo a perder. O Sporting já não estava em campo quando Cícero desferiu aquela cabaçada que pode ter comprometido definitivamente a temporada da equipa de Alvalade. O jogo acabou com enorme contestação e, na véspera de Rui Borges renovar, muito lenços brancos nas bancadas.

Figura do jogo: Rodrigo Conceição mete Geny no bolso

Esteve mais de uma hora a ganhar duelos atrás de duelos e Geny Catamo e, mesmo a fechar o jogo, está na origem do golo de Cícero que gelou Alvalade. Grande jogo do filho do treinador do Al Ittihad a fechar o corredor esquerdo da defesa do Tondela.

Outros destaques:

Trincão

O jogador do Sporting com mais minutos esta época começou o jogo no banco e o Sporting ressentiu-se. O número 17 assistiu à primeira hora confrangedora dos companheiros e, quando foi chamado ao jogo, mudou tudo. Mudou porque permitiu que muitos jogadores encaixassem num onze que não estava a funcionar. Entrou para o corredor central e permitiu que Pote se deslocasse para a esquerda, recuperando Maxi Araújo para o jogo. Trouxe uma nova dinâmica que permitiu aos leões desbloquearem o marcador e foi ele que deu início ao lance que acabou com o autogolo de João Silva. Sem Trincão, o Sporting não morde.

Luis Suárez

Quebrou um jejum de mais um mês, mas voltou a evidenciar que está muito longe da melhor forma. Passou praticamente ao lado do jogo, perdeu bolas atrás de bolas, até marcar o golo, com um desvio subtil a cruzamento de salvador Blopa. Depois voltou a evaporar-se.

Hélder Tavares

Elemento determinante na estratégia que Gonçalo Feio procurou montar em Alvalade. O Tondela defendia com uma linha de cinco que crescia para seis quando o médio recuava para condensar ainda mais a muralha dos beirões. Depois, com bola,voltava ao meio-campo e foi ele que deu início a muitas das transições dos visitantes.

Salvador Blopa

No melhor e no pior. Entrou com Trincão no jogo, à passagem da hora de jogo, e trouxe, desde logo, uma nova vida ao flanco direito, combinando muito bem com Geny Catamo e deixando claro que Vagiannidis foi, mais uma vez, um erro de casting. Fez o cruzamento para Luis Suárez abrir o marcador, mas depois também fez o autogolo que permitiu ao Tondela entrar na discussão do resultado nos instantes finais do jogo.