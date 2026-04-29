Rui Borges deixa Trincão no banco para a receção desta quarta-feira ao Tondela, jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga que vai permitir pôr em dia o calendário da Liga.

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Em relação ao empate na Vila das Aves, o líder dos leões volta a mudar meia equipa, abdicando de Diomande, Ricardo Mangas, Kochorashvili, Trincão e Rafael Nel; para lançar Eduardo Quaresma, Maxi Araújo, Daniel Bragança, Geny Catamo e Luis Suárez.

No lado do Tondela, Gonçalo Feio também deixa alguns dos habituais titulares no banco, certamente a pensar no próximo duelo com o Casa Pia, na luta pela fuga aos lugares de despromoção.

As equipas oficiais:

SPORTING: Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Quaresma e Maxi Araújo; Daniel Bragança e Morita; Geny Catamo, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda; Luis Suárez.

Suplentes: João Virgínia, Nuno Santos, Kochorashvili, Trincão, Diomande, Luís Guilherme, Salvador Blopa, Rafael Nel e Ricardo Mangas.

TONDELA: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Marques, João Silva e Rodrigo Conceição; Hélder Tavares, Yaya e Juanse; Ouattara, Rony Lopes e Maranhão.

Suplentes: Gabriel Souza, Bebeto, João Afonso, Hodge, Van der Heide, Gugo Félix, Aïko e Cícero.