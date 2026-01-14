Rui Borges chamou ao treino desta quarta-feira do Sporting os jovens João Muniz, Rafael Nel e Lucas Anjos, que integram a equipa B leonina, de forma a mitigar as ausências dos lesionados Geovany Quenda, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Ricardo Mangas, Salvador Blopa, Fotis Ioannidis, Eduardo Quaresma e Zeno Debast.

O apronto desta manhã serviu para preparar a receção dos leões ao Casa Pia, da 18.ª jornada da Liga, agendada para a próxima sexta-feira (20h15), no Estádio José Alvalade.

Na quinta-feira (12h30), o treinador leonino antevê a partida em conferência de imprensa, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

De recordar que Morten Hjulmand e Maxi Araújo são baixas para o jogo com o Casa Pia devido a castigo.