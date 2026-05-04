Sporting e V. Guimarães medem forças esta segunda-feira, a partir das 20h15, e o grande destaque no onze inicial dos leões vai para o regresso à titularidade de Gonçalo Inácio.

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O internacional português falhou os últimos dois compromissos do Sporting (AVS e Tondela), regressando assim após ter estado a contas com uma entorse no tornozelo. De resto, a dupla de centrais será formada com Debast, já que Eduardo Quaresma regressa ao lado direito da defesa, com Vagiannidis a começar no banco de suplentes.

A outra alteração acontece no setor mais ofensivo, com a saída de Geovany Quenda e a entrada de Trincão para o onze leonino. Ao seu lado mantêm-se Geny Catamo e Pedro Gonçalves, no apoio a Luis Suárez.

Do outro lado, Gil Lameiras também faz duas alterações face ao onze que derrotou o Rio Ave na última jornada. Miguel Maga e Camara começam no banco de suplentes, sendo substituídos por Tony Strata e Miguel Nogueira.

Confira aqui os onzes das respetivas equipas:

SPORTING: Rui Silva, Quaresma, Debast, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morita, Bragança, Pote, Trincão, Geny e Suárez.