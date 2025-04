O escocês Stuart Baxter, oficializado este domingo como o novo treinador do Boavista, mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de tomar o comando dos axadrezados, revelando o pedido que lhe foi feito por parte do clube.

«Estamos praticamente de acordo, ainda que nem todos os detalhes estejam finalizados. O Boavista quer que eu faça um esforço para os manter. Acabei de vê-los perder por 1-0 em casa, com o Nacional. Se conseguirmos sobreviver, quero continuar a ajudar a construir algo novo», afirmou, em declarações ao jornal sueco Sportbladet.

Com um jogo com o Sporting marcado já para o dia 27 de abril, a contar para a 31.ª jornada, o técnico de 71 anos considerou o jogo uma «missão muito difícil», mas já revelou ter um plano traçado.

«Vamos estacionar muitos autocarros. Veremos se Gyökeres consegue trepá-los dentro de duas semanas», brincou o técnico, acrescentando, num tom mais sério: «Falando a sério, não posso chegar e mudar muitas coisas. O importante será focarmo-nos nalguns detalhes táticos importantes e erguer a mentalidade do grupo, para que a pressão recaia sobre mim, enquanto treinador, e não sobre os jogadores», rematou o técnico escocês, que está livre no mercado desde 2023, depois da saída do Helsingborgs.

Esta não é a primeira passagem do técnico por Portugal. Em 1987/88, Stuart Baxter assumiu o cargo de treinador-adjunto no V. Setúbal.