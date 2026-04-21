Há 1h e 39min
Sporting vende bilhetes a dez euros para a receção ao Tondela
Preço para sócios sportinguistas começa nesse valor
O Sporting vai abrir a venda de bilhetes para o duelo com Tondela, em jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga portuguesa, a partir das 11h da manhã de quinta-feira.
O clube informou que o preço dos ingressos começa nos dez euros para sócios e nos 22 euros para adeptos. Um valor semelhante ao que já tinha praticado, por exemplo, na receção ao Santa Clara (jornada 28).
A venda decorre no sítio oficial do clube e nas bilheteiras do Estádio José Alvalade. O duelo acontece às 20h15 do dia 29 de abril (quarta-feira).
Antes disso, o Sporting tem dois jogos - desloca-se ao reduto do FC Porto nesta quarta-feira (Taça de Portugal) e defronta o AVS no domingo, na Vila das Aves (Liga).
