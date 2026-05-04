O Sporting recebe esta segunda-feira o Vitória de Guimarães no jogo que encerra a 32.ª jornada da Liga, num jogo em que a equipa de Rui Borges tem a oportunidade de colar-se ao Benfica na luta pelo segundo lugar. Um jogo que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 20h15.

O FC Porto já festejou o título, mas a luta pelo importante segundo lugar continua em aberto, agora com a possibilidade dos leões recuperarem dois pontos aos rivais que, nesta mesma ronda, empataram na visita a Famalicão (2-2). Os ainda campeões nacionais, que vêm de uma série negra de cinco jogos sem vencer, vão ter de bater o Vitória esta noite e, para ficaram mesmo com o segundo lugar, vão ainda ter de aguardar por novo tropeço dos rivais nas duas últimas rondas.

Rui Borges quer «equipa ligada» e «regressar às vitórias»

Para este jogo, Rui Borges continua com algumas limitações, face ao número de jogadores entregues ao departamento médico, como são os casos de João Simões, Morten Hjulmand, Fresneda, Gonçalo Inácio e Fotis Ioannidis. Em relação ao empate com o Tondela, o treinador já deverá contar com Diomande no centro da defesa, o que lhe permitirá desviar Eduardo Quaresma para a defesa do flanco direito.

Daniel Bragança deverá continuar ao lado de Morita, enquanto Francisco Trincão deverá à titularidade, abrindo espaço para mais opções para as alas: Pote, Luís Guilherme, Geny Catamo ou Geovany Quenda. Luis Suárez, na luta pelo estatuto de melhor marcador da Liga, será novamente a principal referência do ataque.

Lameiras quer «assumir controlo» e lutar pela vitória em Alvalade

O Vitória já não tem possibilidade de lutar pelo sexto lugar e por uma eventual vaga europeia, mas Gil Lameiras tem praticamente todo o plantel disponível [José Ribeiro será o único indisponível] e com a moral em alta, uma vez que a equipa está a pontuar há quatro jogos e venceu os últimos dois sem consentir golos, batendo o Gil Vicente, em Barcelos, por 1-0, e o Rio Ave, em casa, por 2-0.

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