Ruben Amorim não facilita e, como tinha anunciado, não há espaço para gestão na receção ao Vitória, apresentando a equipa habitual para o jogo da 30.ª jornada da Liga, que pode ditar mais um passe dos leões rumo ao título.

O líder do campeonato vai entrar em campo com apenas uma alteração em relação ao onze que venceu em Famalicão, no acerto do calendário, com St. Juste a render o castigado Diomande.

Do lado do Vitória, Álvaro Pacheco muda meia equipa em relação à última derrota diante do FC Porto no Dragão. Charles, Jorge Fernandes, Bruno Gaspar, Nuno Santos, Jota Silva e Nélson Oliveira ficam de fora e cedem os respetivos lugares a Bruno Varela, Tomás Ribeiro, Miguel Maga, André André, Adrian Butzke e Kaio Oliveira.

As equipas oficiais:

SPORTING: Franco Israel; St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Hjulmand, Daniel Bragança e Nuno Santos, Trincão, Gyökeres e Pedro Gonçalves.

Suplentes: Diogo Pinto, Morita, Edwards, Neto, Paulinho, Fresneda, Rafael Pontelo, Eduardo Quaresma e Koindredi.

VITÓRIA: Bruno Varela; Tomás Ribeiro, Borevkovic e Manu; Miguel Maga, André André, Handel, Tiago Silva e Afonso Freitas; Adrian Butzke e Kaio César.

Suplentes: Charles, Mikel, Jota, Zé Carlos, Tounkara, Alberto, Nuno Santos, Nélson Oliveira e Lumungo.