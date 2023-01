Voltou leão de duas caras.

Aquele que Ruben Amorim quer ver tornar-se adulto e regular nas exibições continua desaparecido.

Diante do Vizela, o Sporting teve uma entrada forte, esteve perto do golo por três vezes, sufocou o adversário por alguns momentos, mas pareceu sempre longe de fechar o jogo a seu favor.

Mesmo quando se colocou em vantagem aos 56m, a equipa teve dificuldade em ter a calma para matar a partida.

Isto já depois de ter desaparecido de campo nos últimos 15 minutos da primeira parte, quando o jogo se tornou estranho e jogado sem balizas – quando se jogou!

A entrada de Morita para o lugar de Edwards ao intervalo fez avançar Pedro Gonçalves para a linha avançada e aí viu-se um leão mais afoito.

Pote ameaçou logo nos instantes iniciais da segunda parte e confirmou a ameaça aos 56m, encostando para o fundo da baliza o cruzamento de Porro.

Pouco depois, Paulinho acertou no poste e quando parecia que a equipa de Amorim ia estabilizar… ela tremeu.

E tremeu ao ponto de ter sofrido golo na única oportunidade que o Vizela criou na segunda parte, quando Matheus Pereira cruzou para o cabeceamento fortíssimo de Méndez que bateu Adán.

A bola tocou no árbitro da partida na jogada, e a equipa ficou toda a reclamar dessa situação, esquecendo-se que o jogo não parou. E de nada valeram as reclamações insistentes dos jogadores do Sporting.

E que cara se viu depois?

A de Pedro Porro. Durante a semana, muito se falou de uma possível saída para Inglaterra, mas, mesmo Amorim admitindo que essas notícias mexem com a cabeça de qualquer jogador, dentro de campo, Porro negou as palavras do treinador.

Foi o espanhol que a equipa procurou no momento de aflição. Quando precisava de marcar a todo o custo, Porro foi a alma e calma do leão.

Jogou, fez jogar, tentou assistir e acabou a marcar.

Paulinho ganhou um penálti e foi Porro a assumir a marcação, já nos descontos da partida. Sem tremer. E a apontar para o símbolo nos festejos.

A provar uma vez mais que este leão de duas caras estará sempre mais perto de sorrir com ele em campo.

Porro! Falta muito para o fecho do mercado?