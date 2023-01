O Sporting venceu o Vizela, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Pote abriu o marcador aos 59m, mas Méndez empatou para os minhotos aos 75m.

Num final dramático, aos 95m, Porro converteu um penálti, após falta sobre Paulinho, e garantiu o triunfo leonino.

A equipa de Ruben Amorim mantém-se no 4.º lugar, mas soma agora 32 pontos e está a nove do líder Benfica (que tem menos um jogo). O Vizela é 8.º com 21 pontos.