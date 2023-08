A FIGURA: Gyökeres

Em 82 segundos, o avançado sueco decidiu praticamente o jogo. No 1-0 tirou Anderson e Bruno Wilson do caminho com um toque de calcanhar que serviu também para preparar o remate de pé esquerdo; no segundo, recuperou uma bola no ataque e voltou a destroçar a equipa vizelense. Já perto do intervalo assistiu Bragança com um passe primoroso, mas o remate do médio não levou o enquadramento pretendido. É um finalizar exímio, mas é muito mais do que isso: um avançado total. Sempre que recebia a bola virado para a baliza do Vizela, a 15, a 20 ou a 40 metros, Alvalade ficava em êxtase.

O MOMENTO: Paulinho descansa Alvalade. MINUTO 90+9

Naquele momento já muitos adeptos abandonavam, desiludidos, Alvalade depois de verem a equipa desperdiçar uma vitória que parecia certa. O Sporting era uma equipa perigosamente desequilibrada defensivamente e jogava declaradamente ao ataque sem grande critério. Mas não faltou insistência nem coração. Já para lá do oitavo e derradeiro minuto da compensação, Paulinho deu a vitória aos leões com um remate de pé direito e a equipa fez as pazes com os adeptos que há muito manifestavam o desagrado para com a equipa.

OUTROS DESTAQUES

Paulinho: quando foi lançado em jogo, o Sporting vencia por 2-0 e o timing até parecia ideal para Ruben Amorim testar a solução de dois avançados. No entanto, os leões perderam o controlo da partida e permitiram o empate. Paulinho, tal como todos os outros jogadores lançados na segunda parte por Ruben Amorim, pareciam um erro de casting, mas o número 20 mudou radicalmente essa perceção – pelo menos relativamente a ele – na última jogada.

Coates: durante largos minutos, os defesas do Sporting só foram chamados a intervir nas bolas paradas ofensivas. A falta de atividade pode conduzir a algumas falhas de atenção, o que aconteceu a alguns jogadores leoninos um pouco nos últimos minutos da primeira parte e muito na etapa complementar. O uruguaio, porém, manteve sempre o foco nas ações defensivas. Acabou o jogo a avançado e esteve perto de dar a vitória nos descontos.

Nuno Moreira: formado no Sporting, foi ele o principal responsável pelo renascimento dos minhotos. Rasgou a defesa leonina com um passe que resultou no 2-1 de Essende e fez o empate pouco depois.

Buntic: nada a fazer nos golos do Sporting e ainda fez algumas boas defesas. Aos 4 minutos negou de forma soberba o 1-0 a Coates e pouco antes da hora de jogo mostrou tremenda segurança com as mãos para travar nova ameaça de Pote.