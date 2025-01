Depois de garantir um lugar na próxima fase da Liga dos Campeões, o Sporting regressou aos treinos, esta quinta-feira. Um dia antes, os leões empataram a uma bola diante do Bolonha, para a Champions.

A grande novidade foi a ausência de Zeno Debast do relvado devido a lesão sofrida no referido jogo, na noite de quarta-feira. O atleta «esteve entregue à Unidade de Performance», segundo o boletim de treino do clube.

Rui Borges tinha desdramatizado na conferência de imprensa posterior ao jogo, dizendo que a lesão do belga «não era nada de grave».

Nesta sessão, como é habitual, os titulares na última partida fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram normalmente no relvado às ordens de Rui Borges.

O plantel verde e branco volta a treinar sexta-feira, à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo, em preparação para o próximo duelo da Liga, diante do Farense.