O médio dinamarquês Morten Hjulmand ficou de fora dos convocados do Sporting para a visita ao Nacional da Madeira, neste sábado, pelas 18 horas. O futebolista sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo no treino da manhã desta sexta-feira.

Assim sendo, ficou de fora das opções de Rúben Amorim para o jogo da segunda jornada da Liga, segundo a informação avançada pelo jornal Record e confirmada pelo Maisfutebol.

Rodrigo Ribeiro, Rafael Nel, Nuno Santos e Jeremiah St. Juste estão fora da convocatória, todos com problemas físicos. Do lado contrário, o jovem Gabriel Silva, avançado, foi integrado nas escolhas de Rúben Amorim, tal como o próprio tinha anunciado na conferência de imprensa.

Eis a lista de convocados de Rúben Amorim:

Kovacevic, Franco Israel, Diego Callai; Ricardo Esgaio, Geovany Quenda, Fresneda, Geny Catamo, Eduardo Quaresma, Zeno Debast, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Dário Essugo, Morita, Daniel Bragança, Mateus Fernandes; Marcus Edwards, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Gabriel Silva e Viktor Gyökeres.