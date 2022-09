St. Juste, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 2-0 contra o Estoril, na Amoreira, em jogo da quinta jornada da Liga:



«Colocámos muita energia neste jogo. Foi muito importante respondermos assim depois do jogo da semana passada. Colocámos muita energia e empenho neste jogo. Poderíamos ter tido mais calma no último terço de forma a conseguirmos ter mais oportunidades.



É fantástico ajudar a equipa com um golo. Há coisas que deveríamos fazer melhor, incluindo eu. Mas estou feliz com a nossa prestação.



Trabalhar com Amorim? Ele é claro no que quer para a equipa. Tem uma grande carreira pela frente e é bom fazer parte do seu percurso.»