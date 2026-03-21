Rui Borges não comenta uma possível renovação com o Sporting e analisa convocatória de diversos jogadores às seleções. O técnico pede «bom senso» aos selecionadores, pelo desgaste dos atletas, e destaca o caso de Luis Suárez, um dos mais «sacrificados» do plantel:

Desgaste de Suárez e convocatória para a Colômbia

«O Luis Suárez é muito particular. Apelamos e acreditamos que os selecionadores tenham bom senso e percebam o desgaste dos jogadores nos clubes. Acredito que, dentro dessa leitura, vão gerir algum desgaste dos atletas, em particular do Luis. Tem sido difícil e tem sido um jogador muito sacrificado por dar tudo à equipa. Não é uma máquina e vai ter quebras em certos momentos, como já teve.»

Quatro jogadores do Sporting nos convocados de Martínez...

«São muitos que vão, mas é o que é. Não conseguimos fugir a isso, querem jogar nas seleções porque estão à porta de um Mundial, por isso é natural que lá queiram estar. É concretizar mais um objetivo ou até mesmo um sonho de todos eles. Não é por aí que não vamos dar resposta nos jogos de abril, é por tudo o que vem de trás. Há lesões, há o ganho de forma que é difícil, as semanas são quase sempre a recuperar e não a treinar. A malta que precisa de tempo é difícil adquirir. O Debast tem vino em semanas apenas de recuperação e dá apenas para 30 minutos. Se o meter de início não vai ter a resposta que teve com o Bodo/Glimt. O treino é pouco, andamos sempre em recuperação. É pagar a fatura do que tem sido a época toda a nível de jogos, são jogos de grau de dificuldade elevado.»

Renovação com o Sporting?

«As notícias fazem parte, estou supertranquilo quanto a isso, sei qual é a interação com a estrutura do Sporting. Não houve reunião nenhuma e o que tiver de acontecer vai acontecer.»