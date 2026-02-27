Declarações do avançado do Sporting, Luis Suárez, à SportTV, após a vitória por 3-0 ante o Estoril, em jogo da 24.ª jornada da Liga:

Entrada forte com dois golos:

«Entrámos bem no jogo, a impor o nosso jogo. Depois dos dois golos, a equipa baixou um pouco a intensidade. É normal quando se arranca assim forte. Na segunda parte também nos custou um pouco encontrar o 3-0, que chegou no final para nos dar toda a tranquilidade. Mas, sobretudo, contente pelos três pontos da equipa.»

Se o 3-0 podia ter dado mais calma surgindo mais cedo:

«Sim, era o que queríamos. Depois do segundo golo, queríamos o terceiro, para ter um jogo mais tranquilo. Na primeira parte, o jogo foi nosso. No final da primeira parte e no início da segunda, o Estoril tentou fazer coisas diferentes, colocou-nos as coisas um pouco complicadas, mas dominámos, embora tenhamos coisas a melhorar.»

Jogo com o FC Porto para a Taça:

«Agora acabámos o jogo, é recuperar amanhã e, a partir daí, preparar o jogo.»

Mais dois golos, são agora 22 na Liga:

«Bem, apesar dos golos, vou um pouco desgostoso comigo mesmo. Perdi muitas bolas, a equipa merece mais no momento que jogo de costas para aa baliza, mas os dois golos dão-me confiança para continuar.»