Luis Suárez, em declarações na flash interview da SportTV, após a goleada do Sporting frente ao AVS por 6-0, na 14.ª jornada da Liga:

Análise à goleada sobre o AVS

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra uma equipa complicada. Foi um jogo dividido desde o primeiro minuto e quando abrimos o marcador acho que fomos muito superiores. Mal entrou o primeiro golo vieram mais e depois soubemos gerir o resto do jogo.»

Vitória após dois jogos sem vencer

«Queríamos voltar à nossa série de vitórias, depois de um empate frente ao Benfica e a derrota diante do Bayern Munique em diferentes competições. Queríamos voltar a ganhar e assim o fizemos.»

Momento individual de Luis Suárez

«Isto é sinal de que a equipa está a jogar bem, todos estamos a jogar bem e eu posso demonstrar o meu futebol. Quero ajudar a equipa com golos e quando isso não acontecer vou trabalhar e sacrificar-me pela equipa.»