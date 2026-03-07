Luis Suárez, avançado do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (2-2) com Sp. Braga, a contar para a 25.ª jornada da Liga.

Jogo idêntico ao da 1.ª volta

«Vamos para Lisboa muito mal. Muito tristes por não conseguir a vitória. Tanto hoje como o jogo da 1.ª volta tiveram um final muito parecido. Ainda há muitos jogos e temos de ganhar o próximo.»

Sp. Braga complicou a vida ao Sporting

«O adversário também complicou-nos a vida. Na segunda parte, os últimos 20/30 minutos lançaram-se ao ataque. Estávamos bem, mas escapou-nos.»

Faltou frescura

«O jogo foi muito complicado. Obviamente não é desculpa, mas com mais um jogo em cima notou-se na segunda parte a falta de frescura. Mas, como disse antes, vamos lutar até ao final.»