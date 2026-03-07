Liga
Suárez: «Tanto hoje como o jogo da 1.ª volta tiveram um final muito parecido»
Avançado do Sporting assumiu alguma falta de frescura da equipa
Luis Suárez, avançado do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (2-2) com Sp. Braga, a contar para a 25.ª jornada da Liga.
Jogo idêntico ao da 1.ª volta
«Vamos para Lisboa muito mal. Muito tristes por não conseguir a vitória. Tanto hoje como o jogo da 1.ª volta tiveram um final muito parecido. Ainda há muitos jogos e temos de ganhar o próximo.»
Sp. Braga complicou a vida ao Sporting
«O adversário também complicou-nos a vida. Na segunda parte, os últimos 20/30 minutos lançaram-se ao ataque. Estávamos bem, mas escapou-nos.»
Faltou frescura
«O jogo foi muito complicado. Obviamente não é desculpa, mas com mais um jogo em cima notou-se na segunda parte a falta de frescura. Mas, como disse antes, vamos lutar até ao final.»
