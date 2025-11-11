O Tribunal Arbitral do Desporto anulou a multa de 19.510 euros imposta ao Sporting, pelo «comportamento agressivo» e a «danificação da rede de proteção» do recinto da Reboleira, entre outros factos em causa, durante o jogo entre Estrela da Amadora e os leões, a 29 de março deste ano.

A decisão conhecida esta terça-feira aponta ainda a «adoção de comportamento agressivo aquando do controlo de acesso ao estádio» e a deflagração de engenhos pirotécnicos». Assim sendo, cabe à própria Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o pagamento do montante em causa, após a revogação do acórdão.

Recorde-se que a SAD do Sporting também já tinha sido multada em 12.240 euros, pelo arremesso de tochas para o campo, aos 27 minutos do jogo em causa. No mapa de castigos surge a informação de que foram atirados «20 engenhos pirotécnicos» por parte de adeptos leoninos.