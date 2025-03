Rui Borges, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Estoril, para a 24.ª jornada da Liga:

«Primeira parte? Gostei do jogo todo, a equipa tentou sempre ser pressionante e ligada à estratégia do jogo. Há que enaltecer a entrega da equipa, os miúdos e os adeptos. Quero pedir o apoio que deram hoje e perceber as dificuldades que temos tido para fazer o onze inicial, por vezes. Os miúdos têm tido uma atitude fantástica, muitos deles nem jogam a titulares na equipa B, mas sentiram esse carinho e confiança. Foi bom para que a equipa estivesse num bom nível a 45 minutos e não 90.»

«É desafiante, tem sido para mim e para equipa técnica, acreditamos no trabalho e que somos capazes de arranjar soluções. Dignificámos o Sporting e a felicidade de estarmos aqui tem de ser superior a qualquer problema, castigo ou lesão. Os adeptos percebem isso e não tem faltado esse apoio, dentro e fora de portas. Esse apoio vai ser muito importante nesta fase final, com ou sem ausências vamos sempre dignificar o Sporting.»

«O Felicíssimo fez um grande jogo, saiu pelo amarelo, nem tanto pela capacidade física. É um miúdo que percebeu a estratégia e aquilo que o mister lhe pediu, pedi-lhe para errar muito e desfrutar do momento. O azar de um é a sorte de outros.»

«Gyökeres? O Sporting é feito de bons profissionais em todos os setores. Acima de tudo, a confiança que existe na estrutura e em todos os departamentos é de mil por cento. Há coisas que não controlamos, mas queremos ser fortes. O Gyökeres voltou a ser o "velho" Gyökeres, percebeu o que é que o jogo ia dar e fez um grande jogo. O Debast encheu o campo, fez um grande jogo, numa posição que se está a adaptar.»

«Benfica? São três pontos que queríamos conquistar para seguirmos em primeiro lugar, mais do que tudo o resto pensamos em nós e já chega qualquer problema que nos aconteça. Queremos fazer a nossa parte, se o fizermos vamos depender só de nós e acabar onde queremos.»