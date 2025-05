Gonçalo Inácio, em declarações à SportTV, após a vitória do Sporting sobre o V. Guimarães por 2-0, a contar para a 34.ª jornada da Liga:

«Importância após a saída de Amorim? Temos um grupo muito unido, muito forte e ajudámo-nos uns aos outros, não foram apenas os capitães. Agora é desfrutar da festa. Acredito que vai ser melhor este ano do que no anterior, depois de uma época difícil. Depois há uma Taça de Portugal, mas primeiro o importante é festejar a conquista do bicampeonato.»