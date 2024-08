Tiago Margarido, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória do Sporting sobre o Nacional por 6-1, a contar para a segunda jornada da Liga:

«A primeira parte foi interessante, conseguimos dividir o jogo, marcar e chegar ao empate. Depois o Sporting marca antes do intervalo e se fossemos com o empate a segunda parte seria diferente. Criámos duas situações em que podíamos ter marcado, não conseguimos manter o equilíbrio emocional, são as dores de crescimento, tínhamos o jogo em aberto no 3-1 e a partir daí foi o descalabro. Combinámos ao intervalo que íamos ser mais ambiciosos na segunda parte, até ao 3-1 deu efeito, mas o penálti deitou tudo por água abaixo, abrimos espaços atrás e entre linhas e o Sporting é uma equipa muito forte, difícil de contrariar todos os momentos, sabíamos desse fator. Deveríamos ter fechado e evitado dar ao Sporting aquilo que mais gosta de fazer. Logicamente temos de continuar a trabalhar para corrigir esses erros.»